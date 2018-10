Saudi Aggression War against Yemen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 2Saudi military vehicles destroy in Merib



MERIB, Oct.6 (Saba) – The army and popular forces destroyed two Saudi’ military vehicles in al-Makdrah area in Sarwah district in Merib province, an official told Saba on Saturday.





The attacked causing huge losses in the mercenaries’ troop.

Amal

