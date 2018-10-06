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مناقشة إمكانية تشغيل جزء من منظومة الطاقة بذمار
[06/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بفرع المؤسسة العامة للكهرباء منطقة ذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي وأمين عام المجلس المحلي مجاهد شايف العنسي، آلية الحفاظ على شبكة وممتلكات المؤسسة.


وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة عباس علي العمدي ومدير فرع مؤسسة الكهرباء ومدراء الفروع والإدارات، إلى الجوانب المتعلقة بالامكانيات المطلوبة لتشغيل جزء من المنظومة خلال الفترة القادمة .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ المقدشي أهمية الحفاظ على ممتلكات المؤسسة ومكونات الشبكة والمعدات الخاصة بالمؤسسة ومنع الاعتداءات وأعمال السطو التي تطال مكونات الشبكة.

وأشار إلى الأضرار البالغة التي تكبدها قطاع الكهرباء وما صاحب ذلك من توقف جراء الاستهداف الممنهج لحالف العدوان من خلال القصف المباشر لمحطات التوليد وتدمير العديد من المرافق والمنشآت الخاصة بقطاع الكهرباء.

وحث محافظ ذمار إدارة المنطقة على إعداد دارسة فنية لإمكانية تشغيل 1 او 2 ميجا من الكهرباء في نطاق مدينة ذمار كمرحلة أولى والتنسيق مع وزارة الكهرباء لوضع آلية العمل والتشغيل لضمان الحفاظ على الشبكة.

فيما أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إلى أهمية تضافر الجهود لدعم خطط المؤسسة في تشغيل جزء من المنظومة وفق الإمكانيات المتاحة وبما يسهم في الحفاظ على مكونات الشبكة ولو من خلال التعاقد مع القطاع الخاص وفق شروط وآليات تسهم في الحفاظ على الشبكة ومكوناتها.

بدوره استعرض مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء منطقة ذمار علي عبدالخالق القوسي أوضاع المؤسسة والجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على الشبكة وملحقاتها.. مبينا أن المنطقة على تواصل مع الوزارة للتشاور حول ضرورة توفير محول 2 ميجا في مدينة ذمار بهدف إعادة تشغيل الشبكة.
سبأ
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