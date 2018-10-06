محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة إسعافات أولية في مديرية الرجم بالمحويت المحويت-سبأ:

بدأت بمديرية الرجم محافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية تنظمها كلية التميز للعلوم الطبية والتقنية.



تهدف الدورة في عشرة أيام إلى إكساب 70 متدربا ومتدربةمن أبناء المحافظة والنازحين مهارات ومعارف نظرية وتطبيقية في الإسعافات الأولية ووسائل الإنقاذ في الحالات الطارئة مثل الكسور والحروق والسموم والجروح والنزيف والصدمة والفحص العام خاصة من يتعرضون لأزمات صحية طارئة.



وفي افتتاح الدوره أشار مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة الدكتور عبد الملك مزارق إلی أهمية التدريب الصحي للشباب وتعريفهم بأساسيات الإسعاف الأولي وتأهيلهم للقيام بخدمات الانقاذ السريع في الحالات الطارئة خاصة في ظل الوضع الراهن التي تمر به البلاد.



فيما أشار عميد كلية التميز الدكتور علي مظفر إلی أن الدورة تهدف الی رفع الوعي المجتمعي وإيجاد مسعفين بالعزل والمديريات للتقليل من الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث والحوادث المختلفة.



ولفت رئيس مجلس إدارة كلية التميز عادل القاضي إلى حرص الكلية علی تنظيم الدورات الصحية المجتمعية لنشر الثقافة الصحية المتعددة علی مستوی كل أسرة .

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ