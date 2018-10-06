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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:46:26م
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قيادة النادي الأهلي تطمئن على صحة الكابتن عباد
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  رياضة
قيادة النادي الأهلي تطمئن على صحة الكابتن عباد
[06/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

زارت قيادة النادي الأهلي بصنعاء اليوم المدرب الأسبق للنادي والمنتخب الوطني الكابتن علي صالح عباد.


واطمأنت قيادة النادي على صحة عباد الذي يعاني من وعكة صحية .. متمنية له الشفاء العاجل.

وأشار أمين عام النادي عبد الله حسين جابر، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام قيادة النادي بلاعبيه ومدربيه الذين خدموا النادي وكان لهم بصمات واضحة.

وأشاد بما قدمه عباد للنادي الأهلي بشكل خاص وللرياضة اليمنية بصورة عامة من خلال مساهمته في تحقيق البطولات والإنجازات.

فيما عبر الكابتن عباد عن اعتزازه وامتنانه لقيادة النادي لهذه اللفتة والتي تدل على الوفاء.

رافق أمين عام النادي خلال الزيارة المشرف الرياضي للنادي أنور الحيمي ومشرفي الفئات العمرية الكابتن سعيد العرشي والكابتن حسين طنطن.

ويعد الكابتن علي صالح عباد الذي لعب في صفوف الزمالك المصري، أفضل مدرب في تاريخ الأهلي تحقيقاً للألقاب.

حيث تولى تدريب الأهلي في السبعينيات والثمانينيات جيل الحمامي وجلاعم والعرشي والعذري وطنطن وغيرهم، كما درب فريقي اليرموك والوحدة، والمنتخب الوطني الأول.

سبأ
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