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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:46:26م
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اجتماع برئاسة وزير الزراعة لقيادات وكوادر الوزارة
[06/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك قاسم الثور، ضم موظفي وكوادر وقيادات الوزارة .


واستعرض الاجتماع الأنشطة والبرامج التي تنفذها قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها ومستوى تقديم الخدمات الزراعية الأنشطة المختلفة في مجال الأمن الغذائي .

وحث وزير الزراعة والري على أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وبما والتركيز على تنفيذ المهام والأنشطة المناطة بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل أحد أهم مصادر الأمن الغذائي في البلد .

ووجه بضرورة إعداد خطة للقطاع الزراعي للعام القادم وبصورة عاجلة بحيث تحدد الاحتياجات اللازمة للبرامج والأنشطة التي تلامس متطلبات الأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة حرص قيادة الوزارة على تقديم التسهيلات الممكنة بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لخدمة القطاع الزراعي، والتركيز على تحسين الخدمات الزراعية وتنمية الإنتاج الزراعي والاهتمام بالثروة الحيوانية لتحسين مستوى الدخل المعيشي للأسر الزراعية خاصة في المناطق الريفية.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الجوانب المتعلقة بتطوير الأداء والتأهيل والتدريب للكوادر العاملة في المجال الزراعي باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية للتنمية .

حضر الاجتماع نائب وزير الزراعة والري المهندس ماجد المتوكل ووكلاء الوزارة .

سبأ
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