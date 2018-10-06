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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:57:05م
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ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية لهيئة التأمينات والمعاشات
[06/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

نظمت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم بصنعاء ورشة عمل عمل لتحديد الإحتياجات التدريبية في إطار برنامج تطوير قدرات موظفي الهيئة.


هدفت الورشة التي حضرها رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، إلى طوير قدرات ومهارات مسئولي الإدارات العامة في المركز الرئيسي للهيئة.

وفي الافتتاح أشار رئيس الهيئة إلى أهمية الورشة في النهوض تحسين مستوى الأداء بجودة عاليه في مختلف مرافق العمل.

وقال " إن الهيئة بحاجه إلى قدرات مسئولي الإدارات العامة للنهوض بمستوى الأداء العام وبما يخدم المتقاعدين المدنيين في عموم محافظات الجمهورية".

وبين الحيفي أن نسبة الإنجاز في الأداء داخل الهيئة بلغ 83 بالمائة منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم .

وأكد أن قيادة الهيئة تطمح إلى تحقيق نسبة أكبر ولديها خطة استراتيجيه للعام القادم من ضمنها التدريب والتأهيل للنهوض بقدرات كافة موظفي ومسئولي هيئة التأمينات.

فيما أشار المستشار التدريبي فهد عبد القادر إلى المفاهيم الأساسية حول التدريب وأهميته وخطوات تطوير قدرات موظفي الهيئة لمواجهة التحديات خلال الأشهر القادمة.

بدوره أوضح منسق الورشة إبراهيم حسان أن التدريب أساس تحسين مستوى الأداء بالهيئة وتحقيق أهدافها.. لافتا إلى أن هذه الورشة تعد الأولى في مجال تحديد الإحتياجات التدريبية.

وأكد أنه سيتم تنظيم ورش أخرى بهدف تأهيل وتدريب مسئولي ومختصي الإدارات العامة وكافة موظفي الهيئة.

سبأ
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