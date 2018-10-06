ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:57:05م
الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بعيد الوحدة
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة احتفاﻻت الشعب الألماني الصديق بعيد الوحدة.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
مناقشة سير أداء مكتب الاشغال بأمانة العاصمة
مناقشة إمكانية تشغيل جزء من منظومة الطاقة بذمار
بدء دورة إسعافات أولية في مديرية الرجم بالمحويت
رئيس الوزراء الجزائري ينفي وجود أزمة سياسية بين بلاده وفرنسا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تقف أمام الأوضاع الاقتصادية
[06/أكتوبر/2018]
صنعاء -سبأ:

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدة اجتماعات وقفت خلالها أمام الأوضاع الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.


وناقشت اللجنة في اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة، التداعيات الخطيرة علي الاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي وعلي حياة المواطنين، وقدمت جملة من المقترحات بما يسهم في تفادي المزيد من الانهيار الحاصل للعملة الوطنية.

وأكدت اللجنة أهمية تفعيل وتطبيق وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل دور أجهزة الرقابة والإشراف علي عملية تنفيذ القانون، وذلك من خلال فرض الرقابة الصارمة علي البنوك وشبكات التحويلات المالية وشركات الصرافة وشبكات التأمين وتجار الذهب والمجوهرات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وسماسرة العقارات ومكاتب البريد والتوفير البريدي لما فيه ضمان التزامها بإجراءات وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

وشددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال علي ضرورة تفعيل دور وأداء وحدة جمع المعلومات المالية في إحالة المخالفين إلي الجهات القضائية المختصة.

كما أكدت أنها ستعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وبالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد علي إعداد قوائم محلية بكافة المضاربين بالعملة الوطنية والذين يستمرؤون إنتهاك القوانين ومخالفة أحكامها ويتسببون بالإضرار بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمل أيضا بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان سرعة إجراء التحقيقات والمحاكمة للمحالين إلي القضاء واعتبارها من القضايا المستعجلة لتوقيع أقصى العقوبات علي المخالفين طبقا لنصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كون تلك القضايا تمس بأمن وسلامة اليمن واقتصاده الوطني ونظامه المالي والمصرفي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة سير أداء مكتب الاشغال بأمانة العاصمة
مناقشة إمكانية تشغيل جزء من منظومة الطاقة بذمار
بدء دورة إسعافات أولية في مديرية الرجم بالمحويت
اجتماع برئاسة وزير الزراعة لقيادات وكوادر الوزارة
كسر زحف لمرتزقة العدوان بإتجاه منطقة عيدة بنهم
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في جبهة المخدرة بمأرب
ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية لهيئة التأمينات والمعاشات
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية في جبهة نهم
منظمات دولية: النزاع في اليمن أثر بشدة على تعليم ملايين الأطفال
تدشين حملة توعية ميدانية بذمار حول مرض الكوليرا

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
[05/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة السويد في الحديدة
[04/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by