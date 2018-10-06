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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:57:05م
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أمريكا تدرس منح إعفاءات من عقوبات إيران النفطية
[06/أكتوبر/2018]
واشنطن – سبأ :

تدرس الولايات المتحدة منح إعفاءات من العقوبات التي ستفرضها الشهر المقبل للدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني.


ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم السبت عن مسؤول في الحكومة الامريكية قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "في خضم عملية داخلية" لدراسة منح إعفاءات للتخفيضات الكبيرة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في الهند الشهر الماضي إن الإدارة ستدرس منح إعفاءات وإن بعض مشتري النفط الإيراني سيستغرقون "بعض الوقت" لوقف تعاملهم مع إيران.

وكانت الإدارة الأمريكية انسحبت من اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو الماضي وستعيد بشكل منفرد فرض عقوبات على مستهلكي النفط الخام الإيراني.

من جانبها تقول إيران إنها التزمت بالاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع خمس دول كبرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

سبأ
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