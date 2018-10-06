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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:57:05م
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تدشين حملة توعية ميدانية بذمار حول مرض الكوليرا
[06/أكتوبر/2018] ذمار - سبأ:
دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم حملة التوعية الميدانية بمرض الكوليرا في مديريات الحداء والمنار ومديرية مدينة ذمار.

يشارك في الحملة التي تنفذها جمعية الهلال الأحمر بذمار بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان 58 متطوعا ومتطوعة بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وخلال التدشين أشاد المحافظ المقدشي بجهود جمعية الهلال الأحمر في تنفيذ الانشطة الانسانية وبناء قدرات المتطوعين ومساندة السلطة المحلية في أعمال الإغاثة ومواجهة الكوارث.

وتطرق الى الوضع الانساني والصحي الصعب خصوصاً في ظل استمرار حركة النزوح إلى المحافظة وما شكله ذلك من عبء على السلطة المحلية في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنيين والنازحين.

ودعا المنظمات الدولية للقيام بواجبها الانساني تجاه المجتمعات المحلية والنازحين وتقديم المساعدات الصحية والاغاثية ومكافحة الأوبئة والأمراض في المناطق النائية والبعيدة .

وأكد أهمية القضاء على وباء الكوليرا من خلال تكثيف التوعية والتثقيف وتوفير الأدوية اللازمة.

وحث المشاركين في الحملة على الوصول إلى كافة القرى والمناطق في المديريات المستهدفة.

فيما أشار أمين عام جمعية الهلال الأحمر الدكتور أحمد الديلمي إلى اهمية الحملة في توعية المجتمع بطرق الوقاية من وباء الكوليرا وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات السليمة للوقاية من هذا الوباء القاتل.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لفرع جمعية الهلال الأحمر بشير الحبري أن الحملة التي تستمر عشرة ايام تهدف الى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمرض الكوليرا وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها .

وبين أن الفرق الميدانية للمتطوعين في الحملة ستبدأ بالنزول الميداني إلى مديرية المنار ثم الحداء ثم مديرية مدينة ذمار .

حضر التدشين مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي ومدير مكتب التخطيط المهندس سمير المذحجي ومدير إدارة الرعاية الصحية بمكتب الصحة مجاهد الخطري ومدير إدار الترصد الوبائي الدكتور انس سلام.
سبأ
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