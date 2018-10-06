فعاليات ثقافية في المحويت في ذكري استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام [06/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:

أقيمت في محافظة المحويت وكافة مديرياتها فعاليات ثقافية في ذكري استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام نظمتها الوحدة الثقافية بالمحافظة.



وشهد مركز المحافظة فعالية جماهيرية حاشدة بحضور وكلاء المحافظة ومسؤولي السلطة المحلية والأمنية والوجهاء والمشائخ والعلماء وجمع من المواطنين ألقيت فيها كلمات استعرضت سيرة ومناقب الإمام زيد ومظلومية أحفاد رسول الله وثورتهم في مقارعة قوي الظلم والطغيان.



وحثت الكلمات علي استلهام الدروس من ثورة الإمام زيد في مواجهة الظالمين والطغاه المستكبرين والانتصار لمبادئ الحق وتجسيد العدل في واقع الأمة.



وجدد المشاركون في الفعالية المضي في مواجهة الغزاة والمحتلين، داعين لتعزيز الصمود والتلاحم لمواجهة التحديات والاستمرار في رفد الجبهات حتي تحقيق النصر.



إلي ذلك أقام أبناء مديرية الخبت فعالية ثقافية أكدت على استلهام الدروس الجهادية من ثورة الإمام زيد ودوره في مناصرة الحق ومقارعة طواغيت العصر.



وفي الطويلة ركزت فقرات الفعالية وكلمات العلماء على التذكير برموز الأمة والإسلام ومآثرهم في مواجهة الظلم والطغاه لتصحيح واقع الأمة .



فيما أكد أبناء مديرية بني سعد خلال الفعالية التي حضرها عدد من المواطنين أهمية استلهام دروس الحرية والتضحية من سيرة الإمام زيد للخروج من حالة الاستعباد التي تعيشها الأمة.



وشهدت مديرية جبل المحويت فعالية أكدت كلماتها علي أهمية الاقتداء والسير على نهج الإمام زيد بن علي في مقارعته قوى الإستبداد والطغيان ..وحثت علي تجسيد سيرة آل بيت رسول الله في واقع الأمة قولا وعملاً .



فيما حث أبناء مديرية الرجم في فعالية ثقافية علي التوعية الشاملة بثقافة وإيمان وسيرة العظماء أمثال الإمام زيد رضي الله عنه..مستعرضه نماذج من مناقبه وحياته وجهاده.



وتطرقت فعالية نظمت بمديرية حفاش إلي شخصية الإمام زيد وجهاده وتصديه للطغاة والظالمين وأهمية السير علي نهجه خاصة والشعب اليمني يخوض مواجهة مصيرية دفاعا عن أرضه وسياده وطنه.



كما أكدت فعالية بمديرية ملحان أهمية استلهام دروس العظماء لتجاوز ماتواجهه الأمة من ضعف.



فيما دعا أبناء مدينة المحويت خلال فعالية بذكري استشهاد الإمام زيد إلي الاقتداء بسيرته وشجاعته والتزود من مدرسته بالصبر والصمود والتضحية والفداء في مقارعة الباطل ومناصرة الحق لإعلاء كلمة الله وراية الإسلام.



تخلل الفعاليات كلمات ومشاركات إنشادية وقصائد عبرت عن رفض أبناء المحويت لاستمرار العدوان والامعان في التجويع والحصار ورفضهم الوصاية والاحتلال وتدمير الوطن.

سبأ