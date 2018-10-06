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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:30:25م
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وزير النقل يؤكد على ضرورة التصدي لمخططات العدوان
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وزير النقل يؤكد على ضرورة التصدي لمخططات العدوان
[06/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
أكد وزير النقل زكريا الشامي على ضرورة التصدي والوقوف صفا واحدا ضد مخططات العدوان السعودي الإماراتي التي يمارسها لقتل وابادة الشعب اليمني الصامد الحر.

وقال الوزير الشامي ، في لقاء موسع عقد اليوم  بصنعاء لقيادة وموظفي الوزارة ، "ان العدوان يستخدم الورقة الاقتصادية ضمن حربه لتدمير الاقتصاد الوطني بعد أن فشل عسكريا في كل الجبهات".

وأكد الشامي أن الحرب الاقتصادية  وارتفاع اسعار السلع الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية وانهيار العملة سببها العدوان بقيادة السعودية والأمارات ومرتزقته لتركيع الشعب ونهب كل مقدراته وثرواته الطبيعية.

وناقش اللقاء، الذي حضره وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار؛ عدد من المواضيع الهامة والمشاكل التي تواجهها الوزارة في ظل العدوان والحصار .

واستعرض اللقاء التقارير المرفوعة من الإدارات العامة للوزارة و الخاصة بالدراسات التطويريه في مجال النقل وموضوع المتعاقدين وامكانية تثبيتهم وتفعيل الكوادر الفنية بما يسهم في تطوير مجالات النقل المختلفة.
سبأ
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