فعالية ثقافية إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد بمديرية باجل محافظة الحديدة [06/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

أحيا أبناء مديرية باجل بمحافظة الحديدة اليوم فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام.



والقيت في الفعالية التي حضرها مدير عام المديرية عبداللطيف المؤيد العديد من الكلمات والمشاركات التي تضمنت التذكير بسيرة الإمام زيد وأخلاقه ومناقبه والخلفيات التاريخية والظروف والدوافع والأسباب التي دعته للتحرك والثورة ضد الظلم، ووحشية وبشاعة قاتليه إثر حادثة استشهاده وافتقادهم لأبسط المبادىء والقيم الإنسانية .



واستعرضت الكلمات المظالم التي تعرض لها الإمام زيد عليه السلام وسائر أعلام الهدى من آل البيت عليهم السلام وكشفت ما واجهوه من طغيان وخذلان ، وما يجري لهم ولتاريخهم اليوم من تهميش وطمس وتجهيل الأجيال بتضحياتهم ومواقفهم العظيمة ومآثرهم الناصعة البياض.



وقارنت الكلمات بين ما تعرض له أعلام الهدى من ويلات وما يلاقيه شعبنا المظلوم اليوم من ظلم وإجرام قوى الطغيان وأدواتها الإجرامية في المنطقة بسبب وقوفه ضدها ورفضه للخضوع والإستسلام .



وأكد المشاركون في الفعالية على أهمية الاقتداء بسيرة الإمام زيد ، واستلهام الدروس والعبر من نهج أعلام الهدى والتحرك لجبهات القتال لمواجهة طغاة العصر وإحياء معاني وقيم البذل والتضحية وحب الاستشهاد، والالتزام بالمبادىء والاخلاق والقيم التي ضحوا من أجلها.



حضر الفعالية أعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وجمع من المواطنين.

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