وزارة النفط تدين بشدة ما قامت به السعودية من مد أنبوب نفط عابر للأراضي اليمنية

صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة النفط والمعادن بشدة العمل الذي قامت به السعودية بمد أنبوب نفط سعودي عابر الأراضي اليمنية يمر بصحراء الربع الخالي على حدود محافظة حضرموت ثم إلى محافظة المهرة ومنها إلى البحر العربي.



واعتبرت وزارة النفط والمعادن في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن ما قامت به السعودية، تعد سافر وانتهاك صارخ للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ونهب لثروات اليمن بتواطؤ من قبل حكومة ورئيس منتهية ولايته.



وأكدت أن التدخل السعودي ونهب ثروات الوطن والعبث بها والإضرار بالاقتصاد الوطني يتوجب وضع حد حاسم وحازم للتدخلات السعودية والأطماع التوسعية والخطط التآمرية ضد اليمن.. موضحة أن مد الأنبوب قوبل برفض وتحرك شعبي من قبل أبناء محافظة المهرة .



وأشار البيان إلى أن ما قامت به السعودية عدوان خطير يندرج في إطار حربها على اليمن للبحث عن مصالح استراتيجية على حساب مصلحة اليمن واحتلال أراضيه ونهب ثرواته .. مؤكداً أهمية التصدي لهذا العمل بكافة الإجراءات القانونية اللازمة.



ودعت وزارة النفط والمعادن الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إيقاف ما تقوم به السعودية من عمل عدواني ونهب وعبث واحتلال للأراضي اليمنية وانتهاك للسيادة.

[06/أكتوبر/2018]سبأ