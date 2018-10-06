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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:55:38م
الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بعيد الوحدة
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة احتفاﻻت الشعب الألماني الصديق بعيد الوحدة.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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وزارة النفط تدين بشدة ما قامت به السعودية من مد أنبوب نفط عابر للأراضي اليمنية
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الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بعيد الوحدة
[06/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة احتفاﻻت الشعب الألماني الصديق بعيد الوحدة.
سبأ
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