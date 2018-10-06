محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط عدد من المرتزقة كلفهم العدوان بإقلاق السكينة العامة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة عدد من المرتزقة كلفهم العدوان بنشر الشائعات وإقلاق السكينة العامة.



وأوضح مصدر بأمن أمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) العناصر التي تم ضبطها أثبتت التحريات ارتباطهم بالعدوان وتلقيهم أمولا وتعليمات بنشر الشائعات والتحريض ضد الجيش والأمن واللجان الشعبية وزعزعة الأمن والاستقرار.



وأشار المصدر إلى أن أحد المرتزقة الذين تم ضبطهم اعترف أن العدوان أمرهم بالدعوة للقيام باعتصامات تحت عناوين كاذبة واستغلال الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة لحرب التجويع التي انتهجها العدوان ومرتزقته ضد الشعب اليمني.



ولفت المصدر إلى أن عملية الضبط جاءت بعد تلقي بلاغات وعمليات تحري.



وحذرت الأجهزة الأمنية، مثيري الفوضى أنها لن تسمح لأدوات وأبواق العدوان العبث بالأمن والاستقرار.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ