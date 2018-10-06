محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكبيد العدو والمرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد بقصف صاروخي و مدفعي محافظات - سبأ:



تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد بقصف صاروخي و مدفعي على تجمعاتهم وكسر زحوفات وعمليات إغارة على مواقعهم خلال ال24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية قصفت بصاروخ



زلزال1 تجمعات للجنود السعوديين في جبل الشبكة بـالخوبة في جيزان ،واستهدفت بصاروخ آخر من نفس النوع تجمعات آخرى للجنود خلف جبل العمود،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لجنود العدو ومرتزقتهم في رقابة المشرق وقبالة جبل قيس محقق إصابات مباشرة .



وفي قطاع عسير تم إطلاق صاروخَي زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ علب ،كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة ومواقعهم غرب مجازة وقبالة المنفذ .



فيما أنكسر زحف لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و وتم استهداف آلية عسكرية بصاروخ موجه.



وذكر المصدر أن قصفا مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في رقابة مراش والصوح بنجران ،وتم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمع للمرتزقة في صحراء الأجاشر،وتدمير مدرعة تابعة لهم بتفجير ومصرع من كانوا على متنها بالصحراء نفسها .



وأشار المصدر إلى إحراق مدرعة للغزاة والمرتزقة شرق حيس بالساحل الغربي ،وتم تدمير آلية عسكرية بسلاح مناسب غرب التحيتا ومقتل وجرح من كانوا على متنها.



وحسب المصدر كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفا للمرتزقة في جبهة المفاليس بحيفان في تعز أسفر عن خسائر في الأرواح والعتاد ، واستهدفت عملية إغارة مواقع المرتزقة في هضبة جميل بـقيفة في البيضاء وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأكد المصدر قنص أربعة مرتزقة في الجرجور بنهم ،وتنفيذ عملية إغارة وتمشيط مدفعي على مواقعهم بالمنطقة نفسها أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم ،وتم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه عيدة وإعطاب آلية ومصرع وإصابة عدد منهم.

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ