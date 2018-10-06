عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين شقيقين في بحر غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، صيادين شقيقين قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، نقلا عن أحد الصيادين، بأن بحرية الاحتلال حاصرت عددا من مراكب الصيادين وفتحت خراطيم المياه صوبها، قبل أن تعتقل الصيادين الشقيقين صفوت ورفعت زايد من على متن مركبهما في بحر منطقة السودانية، وهما على بعد ميلين بحري.



يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين ومراكبهم بإطلاق النار عليهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم في بحر قطاع غزة.

سبأ [06/أكتوبر/2018] غزة-سبأ:سبأ