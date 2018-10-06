ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:21:04ص
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين شقيقين في بحر غزة
فتح تحقيق في فرنسا بعد اختفاء رئيس الانتربول الصيني الجنسية
الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يختار رئيس الوزراء أبي زعيما له
بومبيو يصل طوكيو لإجراء محادثات قبل زيارته لبيونغ يانغ
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين شقيقين في بحر غزة
[06/أكتوبر/2018] غزة-سبأ:
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، صيادين شقيقين قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، نقلا عن أحد الصيادين، بأن بحرية الاحتلال حاصرت عددا من مراكب الصيادين وفتحت خراطيم المياه صوبها، قبل أن تعتقل الصيادين الشقيقين صفوت ورفعت زايد من على متن مركبهما في بحر منطقة السودانية، وهما على بعد ميلين بحري.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين ومراكبهم بإطلاق النار عليهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم في بحر قطاع غزة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
فتح تحقيق في فرنسا بعد اختفاء رئيس الانتربول الصيني الجنسية
الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يختار رئيس الوزراء أبي زعيما له
بومبيو يصل طوكيو لإجراء محادثات قبل زيارته لبيونغ يانغ
ألمانيا وبريطانيا توقعان اتفاقا للتعاون الدفاعي
تونس تمدد حال الطوارئ مجددا
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
الصين تفند اتهامات ترامب ونائبه بالتدخهل في الانتخابات الامريكية
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
إصابة 45 فلسطينيا برصاص الاحتلال شرق غزة
السلطات الفرنسية تفتح تحقيقاً بشأن إختفاء رئيس (الانتربول)
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
[05/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة السويد في الحديدة
[04/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by