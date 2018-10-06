ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:21:04ص
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين شقيقين في بحر غزة
فتح تحقيق في فرنسا بعد اختفاء رئيس الانتربول الصيني الجنسية
الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يختار رئيس الوزراء أبي زعيما له
بومبيو يصل طوكيو لإجراء محادثات قبل زيارته لبيونغ يانغ
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
فتح تحقيق في فرنسا بعد اختفاء رئيس الانتربول الصيني الجنسية
[06/أكتوبر/2018]
باريس-سبأ:

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بشأن الصيني هونغوي مينغ رئيس منظمة الانتربول التي يوجد مقرها في ليون (وسط-شرق فرنسا) والذي فقدت عائلته أثره منذ مغادرته الى الصين في نهاية سبتمبر الماضي.

وذكر مصدر مقرب من الملف ،وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، أن زوجة هونغوي مينغ أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها معربة عن قلقها، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها اذاعة "أوروبا1".

ونقلت فرانس برس عن المصدر قوله "لم يفقد أثره في فرنسا". واشارت الاذاعة الى انه غادر فرنسا في 29 سبتمبر.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة إن لديها "تساؤلات" ازاء وضع المسؤول الصيني، وأعربت عن "قلقها" بعد تهديدات تلقتها الزوجة.

وكانت الزوجة ابلغت شرطة ليون مساء الخميس بالغياب "المثير للقلق" لزوجها موضحة انها لا تملك معلومات عنه منذ 25 سبتمبر.

وأشارت مصادر متطابقة الى انه توجه الى الصين جوا من ستوكهولم.

واضافت الوزارة أن "السيدة مينغ قالت أيضا انها تلقت مؤخرا تهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهاتفيا".

وفتحت نيابة ليون تحقيقا وعهدت به للشرطة القضائية كما تم اتخاذ اجراءات امنية "لضمان أمن" الزوجة.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية أيضا "إن فرنسا تتساءل عن وضع رئيس الانتربول وهي منشغلة للتهديدات التي اشارت اليها زوجته. ولم تقدم السلطات الصينية لدى سؤالها من مكتب اتصال الانتربول في بكين، حتى الان توضيحات. والتواصل مع السلطات الصينية مستمر".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين شقيقين في بحر غزة
الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يختار رئيس الوزراء أبي زعيما له
بومبيو يصل طوكيو لإجراء محادثات قبل زيارته لبيونغ يانغ
ألمانيا وبريطانيا توقعان اتفاقا للتعاون الدفاعي
تونس تمدد حال الطوارئ مجددا
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
الصين تفند اتهامات ترامب ونائبه بالتدخهل في الانتخابات الامريكية
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
إصابة 45 فلسطينيا برصاص الاحتلال شرق غزة
السلطات الفرنسية تفتح تحقيقاً بشأن إختفاء رئيس (الانتربول)
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[06/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
[05/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة السويد في الحديدة
[04/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by