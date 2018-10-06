عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يختار رئيس الوزراء أبي زعيما له

أختار ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم في إثيوبيا رئيس الوزراء أبي أحمد زعيما له.



وسيقود أبي البالغ من العمر /42 عاما/ الحزب الحاكم حتى مؤتمر الحزب القادم والذي عادة ما يجرى كل عامين أو ثلاثة.



وتم اختيار أبي في اقتراع سري في نهاية مؤتمر الائتلاف الذي استمر ثلاثة أيام، وكانت نتيجة التصويت متوقعة.



وحصل أبي على 176 صوتا من أصل 177 وفقا لإحصاء الأصوات الذي أعلنه المدعي العام برهانو تسيجايي وهو أيضا عضو في الائتلاف. كما أعاد المؤتمر انتخاب ديميكي ميكونين نائبا لأبي.

سبأ [06/أكتوبر/2018] هواسا (إثيوبيا)-سبأ:سبأ