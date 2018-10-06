عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ألمانيا وبريطانيا توقعان اتفاقا للتعاون الدفاعي

وقعت بريطانيا اتفاقا للتعاون العسكري مع ألمانيا الجمعة يؤكد على التزام لندن بالمساعدة في حماية أوروبا من التهديدات الأمنية المستقبلية، في وقت وصلت فيه مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة.



وقالت بريطانيا وألمانيا في وثيقة لم تأت على ذكر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ”سنعزز الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي وسنساهم في الأمن الأوروبي ونحسن من مرونة أوروبا في مواجهة التهديدات الأمنية“.



ووقع وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون ونظيرته الألمانية أورسولا فون دير ليين الاتفاق في ثكنات الجيش البريطاني في بلدة زينيلاجر في غرب ألمانيا.



وذكر الاتفاق ”نحن عازمون على تعميق علاقتنا وتقويتها لتحقيق أهدافنا الدفاعية والأمنية المشتركة“. وستعمل القوات البحرية والبرية والجوية معا بشكل وثيق وسيكون هناك تعاون في مجال المشتريات الدفاعية.

سبأ [06/أكتوبر/2018] برلين-سبأ:سبأ