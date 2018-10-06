محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس التلاحم القبلي بالحديد يدين جريمة استهداف العدوان منزل الشيخ شراعي



أدان مجلس التلاحم القبلي بمحافظة الحديدة الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان بحق الشيخ إبراهيم شراعي وأسرته من خلال استهداف منزله بمدينة الحديدة .



واستنكر المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه الجريمة ، وما يتعرض له مشائخ وقبائل الوطن من جرائم ، داعياً إلى الوقوف صفاً واحداً في معركة الدفاع عن الوطن ورفد جبهات الصمود بالرجال والمال من أجل حرية وكرامة كل اليمنيين.



وحمل البيان دول تحالف العدوان والأمم المتحدة وأمريكا مسؤولية كل تلك الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني

سبأ [06/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:سبأ