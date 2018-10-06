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استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
[06/أكتوبر/2018]
غزة-سبأ:

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.

ونقلت مصادر محلية فلسطينية عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، باستشهاد المواطن محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاما)، والطفل فارس حافظ السرساوي (12 عاما)، نتيجة إصابتهما برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركتهما في مسيرة العودة السلمية على الحدود الشرقية للمدينة.

وأكدت استشهاد الشاب حسين فتحي الرقب (28عاماً)، في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب القطاع، عقب إصابته برصاص الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة السلمية شرق المدينة.

وأصيب 376 مواطنا، تم تحويل 192 منهم إلى المستشفيات. ومن بين الإصابات 126 بالرصاص الحي منها 7 حالات خطيرة، و10إناث، و30 طفلاً، ومسعف متطوع بجروح خطيرة، وصحفية.

كما سجلت إصابة سيارة إسعاف وخيمة طبية بالرصاص الحي بشكل مباشر.

وكانت طائرة اسرائيلية من دون طيار جموع المواطنين المشاركين في المسيرة السلمية شرق مدينة غزة، بينما قصفت طائرة مروحية موقعاً شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه وتدميره.

وباستشهاد الطفل السرساوي والشابين أبو سمعان والرقب، ترتفع حصيلة الشهداء منذ 30 آذار/ مارس الماضي إلى 198 شهيداً، إلى جانب إصابة أكثر من 21 ألف مواطن بالرصاص الحي والاختناق.

سبأ
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