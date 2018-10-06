محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية محافظات - سبأ:



شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطيران شن غارة على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة ، و غارتين على منطقة السحي في كرش بمحافظة لحج .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات معسكر الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء .



وفي محافظة الحديدة شن الطيران المعادي غارتين على مصنع كمران بمديرية المراوعة وغارة على الدفاع الساحلي بمديرية الصليف .



وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذيفة المدفعية مصنع السقاف للثلج شرق التحيتا واشتعال النيران فيه .



وأفاد المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارتين على جبل تويلق في جيزان .

سبأ [06/أكتوبر/2018]سبأ