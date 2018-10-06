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آخر تحديث: السبت، 06 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:21:04ص
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طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظات الجمهورية
[06/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطيران شن غارة على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة ، و غارتين على منطقة السحي في كرش بمحافظة لحج .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات معسكر الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء .

وفي محافظة الحديدة شن الطيران المعادي غارتين على مصنع كمران بمديرية المراوعة وغارة على الدفاع الساحلي بمديرية الصليف .

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذيفة المدفعية مصنع السقاف للثلج شرق التحيتا واشتعال النيران فيه .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارتين على جبل تويلق في جيزان .

سبأ
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