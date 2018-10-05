محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية ثقافية بذمار في ذكرى إستشهاد الإمام زيد ذمار - سبأ :

أقيمت بمدينة ذمار اليوم فعالية ثقافية لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام زيد بن علي رضي الله عنهما نظمتها الوحدة الثقافية.



وفي الفعالية التي حضرها مشرف المحافظة فاضل الشرقي ووكيل المحافظة عباس العمدي، ألقيت كلمات تطرقت إلى سيرة الإمام زيد وأخلاقه ومناقبه وثورته ضد الظالمين والمستكبرين.. مشيرة إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرته ونهجه في الإنتصار لقيم الحق والعدالة ومقارعة الظلم والطغاة.



وأكدت أهمية التذكير بأعلام الأمة ورموز الإسلام وإعادة الأمة إلى جذورها ومنبعها الديني والثقافي والعلمي الصحيح للخروج من حالة الاستعباد التي تعيشها.



وحثت الكلمات على أهمية تعزيز وحدة الصف وعوامل الصمود ورفد الجبهات لمواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



تخلل الفعالية قصائد شعرية وأناشيد معبرة عن المناسبة.

سبـأ [05/أكتوبر/2018]سبـأ