نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف

صنعاء - سبأ :

إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.



إنتهى الشوط الأول من المباراة التي شهدت طرد لاعب الشعب متعب نجيب بالتعادل السلبي قبل أن يحرز نجوم تهامة الهدف الوحيد عبر مختار زيبان الذي راوغ مدافعي الشعب قبل أن يضع الكرة في الشباك الشعباوية مطلع الشوط الثاني.



بهذا الفوز رفع نجوم تهامة رصيده لست نقاط ليقفز للمركز الثاني وتوقف الشعب عند أربع نقاط مشاركا الأهلي ومايو المركز الثالث .



عقب مجريات اللقاء أختير لاعب نجوم تهامة مختار زيبان كأفضل لاعب في المباراة عطفا على المستوى الذي قدمه خلال المباراة وتسجيله الهدف الوحيد.



وانطلقت منافسات الجولة الثالثة الأربعاء الماضي وشهدت فوز مايو على اليرموك بثلاثة أهداف لهدف وتغلب الوحدة على منافسه التقليدي الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما أمس.

[05/أكتوبر/2018]سبـأ