محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة ترتيبات إحياء ذكرى مجزرة الصالة الكبرى بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

ناقشت اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة الصالة الكبرى بأمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس اللجنة عضو الهيئة الإدارية بالأمانة حمود النقيب، ما تم تنفيذه لإحياء هذه الذكرى.



وأقر الاجتماع الذي ضم وكيلا الأمانة علي السقاف وزياد الرفيق وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية المعنية توزيع أعضاء اللجنة التحضيرية على عدد من اللجان الفرعية الخاصة بالفعالية التي ستقام صباح الاثنين القادم أمام الصالة الكبرى.



وأكد رئيس اللجنة النقيب أهمية إحياء ذكرى مجزرة الصالة الكبرى التي تعد جريمة حرب ضد الإنسانية.



وأشار إلى أن مجزرة الصالة الكبرى تظهر للعالم مظلومية الشعب اليمني وما يعانيه أسر الشهداء والجرحى جراء مجازر العدوان.

سبـأ [05/أكتوبر/2018]سبـأ