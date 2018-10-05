محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غراندي: أزمة العملة في اليمن تدفع بملايين الأشخاص خطوة نحو المجاعة صنعاء - سبأ :

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، أن أزمة العملة في اليمن تدفع بملايين الأشخاص خطوة إضافية أخرى نحو المجاعة.



وقالت غراندي في بيان صادر عنها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " تضرر ملايين اليمنيين من المعدمين الذين يعانون من الجوع جراء الانخفاض السريع والخارج عن السيطرة في قيمة الريال اليمني".



وأشارت إلى أن اليمن يعاني أصلا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويعيش عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء البلد منذ سنوات بالكاد على قيد الحياة وهم على شفا حفرة من الإنهيار.



وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية "عندما ترتفع أسعار القمح أو زيت الطهي أو الحليب في الأسواق المحلية حتى ولو بزيادة بسيطة فسيصبح التأثير كارثيًا وفوريًا".



وأكدت أن الأسر التي كانت بالكاد تستطيع شراء ما تحتاج إليه، أصبحت فجأة غير قادرة على ذلك نتيجة الانخفاض السريع في قيمة الريال.



وحذرت منسقة الشؤون الإنسانية من أنه إذا استمرت قيمة الريال اليمني في الانخفاض فإن ثلاثة مليون ونصف إلى أربعة ملايين شخص يمني آخرون سيقعون في ظروف ما قبل المجاعة.



وقالت " أصبح الوضع لا يطاق بالفعل وسوف نصل إلى نقطة اللارجعة ما لم يتم القيام بشيء لإنقاذ قيمة الريال اليمني".



وأوضحت غراندي أن البرنامج العالمي للأغذية التابع للأمم المتحدة يقدم مع بقية الشركاء مساعدات غذائية شهرية لما يقرب من ثمانية ملايين شخص يعانون من شدّة الجوع.







سبـأ [05/أكتوبر/2018]سبـأ