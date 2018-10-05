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آخر تحديث: الجمعة، 05 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:00:40م
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قافلة من آل الشبيبي بمديرية حبيش بإب دعما للمرابطين بالجبهات
[05/أكتوبر/2018]
إب - سبأ :

قدمت أسر الشهداء من آل الشبيبي بمديرية حبيش محافظة إب قافلة مالية وعينة دعما للمرابطين في الساحل الغربي .

واحتوت القافلة على مواشي وفواكة ومواد الغذائية دعما للجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي.

وأكد شاكر أمين الشبيبي أن هذه القافلة وفاءا للشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل عزة الشعب اليمني ودحر الغزاة والمحتلين.

وأشار إلى أن هذه القافلة أقل ما يمكن أن يقدم للمرابطين في الجبهات.. مؤكدا المضي على درب الشهداء وعدم التفريط بدمائهم التي ستظل رمزا للحرية وعنوانا للشموخ والنصر على قوى العدوان.

سبـأ
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