محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يزور العلامة حميد قاسم عقيل إب - سبأ:





زار محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم الشيخ العلامة حميد قاسم عقيل الذي يرقد حاليا في أحد مستشفيات مدينة إب لتلقي العلاج.



وأطمأن المحافظ صلاح على الحالة الصحية للشيخ عقيل ..حاثا إدارة المستشفى بتوفير العناية الكاملة له.



وثمن محافظ إب دور العلامة عقيل في قول كلمة الحق والدعوة إلى توحيد الصف وتجنيب المحافظة ويلات الصراعات التي لاتخدم سوى أعداء الوطن.



ولفت إلى أن أبناء إب يكنوا للشيخ عقيل وعلماء المحافظة الاحترام والتقدير لمواقفهم الوطنية تجاه ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار جائر منذ ما يقارب أربع سنوات.



من جانبه ثمن الشيخ حميد قاسم عقيل هذه اللفتة من المحافظ صلاح لزيارته والإطمئنان على صحته.

سبأ [05/أكتوبر/2018]سبأ