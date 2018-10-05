عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بروكسل – سبأ :





أعلنت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم اليوم الجمعة عزم التكتل الاوروبي ارسال بعثة تقصي حقائق لتقييم فرض عقوبات على ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.



وقالت مالمستروم في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء التجارة من الدول الأعضاء في الاتحاد بمدينة إنسبروك في النمسا إن مهمة البعثة دراسة احتمال إلغاء وضع ”كل شيء إلا السلاح“ الذي يسمح لأفقر الدول في العالم ببيع أي سلع للاتحاد الأوروبي بدون رسوم باستثناء الأسلحة.



واضافت”لا يمكننا استبعاد هذه النتيجة.. السبب هو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في ميانمار“.



واتهم تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا جيش ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعية ”بقصد الإبادة الجماعية“ في ولاية راخين بحق اقلية الروهينغا ودعا إلى محاكمة قائد الجيش وخمسة جنرالات بموجب القانون الدولي.

سبأ [05/أكتوبر/2018]سبأ