إصابة 45 فلسطينيا برصاص الاحتلال شرق غزة

غزة – سبأ :

أصيب 45 مواطن فلسطيني مساء اليوم الجمعة، بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في (مسيرات العودة) السلمية شرق قطاع غزة.



وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة بأن 45 مواطنًا أصيبوا بقمع الاحتلال التظاهرات، حوّلت طواقم الإسعاف 22 حالة منها إلى المشافي، بينها 18 بالرصاص الحي.



وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف بقنبلة غاز مباشرة شرقي غزة، دون وقوع إصابات.



ويشارك آلاف المواطنين اليوم في جمعة "الثبات والصمود"، التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.



وتستهدف قوات الاحتلال بشكل يومي جموع الفلسطينيين على مقربة من السياج الحدودي شمال وشرق القطاع، بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع.

[05/أكتوبر/2018]سبأ