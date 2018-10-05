رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هاميلتون يعتلي قائمة الأسرع في التجارب الأولى والثانية لجائزة اليابان للسيارات سوزوكا (اليابان) – سبأ :







إعتلى لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم لسباقات (فورمولا 1) للسيارات قائمة الأسرع في التجارب الحرة الأولى والثانية لجائزة اليابان الكبرى بسهولة اليوم الجمعة ليواصل السائق البريطاني الضغط على منافسه على اللقب سيباستيان فيتل.



وحقق هاميلتون صاحب أسرع زمن للفة في التجارب الأولى متفوقاً على زميله في الفريق فالتيري بوتاس، زمنا قدره دقيقة واحدة و28.217 ثانية على الحلبة البالغ طولها 5.8 كيلومتر وبفارق 0.883 ثانية عن فيتل الذي انتقل من المركز الخامس في التجارب الأولى إلى الثالث في الثانية لكنه لم يتمكن من مجاراة سرعة هاميلتون.



وحل بوتاس في المركز الثاني مجددا بفارق 0.461 ثانية عن زميله البريطاني.



ويدخل هاميلتون سباق يوم الأحد بعد انتصاره خمس مرات في آخر ستة سباقات وقبل خمس جوائز كبرى على نهاية الموسم من بينها اليابان.



ويتصدر السائق البريطاني الترتيب العام للسائقين بفارق 50 نقطة عن فيتل.

سبأ [05/أكتوبر/2018]سبأ