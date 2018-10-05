ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 05 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:33:52م
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية عسكرية في جبهة نهم
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في جبهة نهم وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
تكريم الفائزين في بطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
أحرز اللاعب حسين الردماني من مركز الوحدة بأمانة العاصمة لقب سلاح الفلورية في البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة التي اختتمت اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء.
آخر الأخبار:
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
إصابة 45 فلسطينيا برصاص الاحتلال شرق غزة
وقفات احتجاجية بريمة تنديدا باستمرار جرائم العدوان
هاميلتون يعتلي قائمة الأسرع في التجارب الأولى والثانية لجائزة اليابان للسيارات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الصحة: طفل من أصل ثلاثة مصابون بسوء التغذية جراء العدوان والحصار
[05/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:



قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل إن طفل من أصل ثلاثة أطفال ما دون الخامسة من العمر في اليمن مصابون بسوء التغذية جراء العدوان والحصار.


وأشار وزير الصحة إلى أن ثمانية أطفال من أصل تسعة مصابون بفقر الدم وحوالي مليون و200 امرأة في سن الإنجاب أو متزوجة مصابة بسوء التغذية .. لافتا إلى أن طفل يموت في اليمن كل 15 دقيقة بسبب الالتهابات وانعدام الأدوية.

جاء ذلك خلال إطلاع الدكتور المتوكل على الحالة الصحية للطفل باسم وأربعة أطفال آخرين من مديرية أسلم بمحافظة حجة مصابين بسوء التغذية والذين وصلوا مساء أمس إلى مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة خلال زيارته للمديرية مؤخرا.. موجها إدارة المستشفى بتخصيص غرف خاصة لهم وإيلائهم الرعاية التامة.

ودعا وزير الصحة المنظمات الدولية الإنسانية إلى الإسهام الفاعل والتعاون مع الوزارة في إيجاد رؤية علاجية متكاملة ودائمة يتم فيها استهداف الأطفال والنساء قبل الإصابة بأمراض سوء التغذية وعند إصابتهم وبعد علاجهم من سوء التغذية بما يضمن عدم عودة المرض.

وأكد احتياج الأسر إلى كل ما يمكن تقديمه من المساعدات، الغذاء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطارئة والدعم المتخصص والكثير منها بحاجة إلى مأوى.

وقال " الأمر مأساوي في المناطق التي تم زيارتها مؤخرا بمديريات خيران المحرق وأسلم وعبس والكثير من الناس بحاجة إلى مساعدات طارئة وعاجلة "

فيما أشار مدير عام الصحة التكاملية للطفل الدكتور محمد جحاف إلى أن أطفال اليمن يواجهون شبح الموت.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفات احتجاجية بريمة تنديدا باستمرار جرائم العدوان
فعالية بشبام كوكبان لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد
بدء مشروع تشغيل ستة مراكز طوارئ توليدية في المحويت
تراجع إنتاج العسل في المحويت جراء العدوان والحصار
مسيرة حاشدة بصعدة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام
بدء تنفيذ سبعة مشاريع مياه ريفية في أربع محافظات
إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي بصنعاء الأثنين المقبل
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية أرحب
وزارة الإدارة المحلية تنعي مدير مديرية السبعين الأسبق عبدالملك العمدي
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية عسكرية في جبهة نهم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
[05/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة السويد في الحديدة
[04/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية سنحان بصنعاء
[04/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by