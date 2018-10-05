وزير الصحة: طفل من أصل ثلاثة مصابون بسوء التغذية جراء العدوان والحصار

صنعاء - سبأ:





قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل إن طفل من أصل ثلاثة أطفال ما دون الخامسة من العمر في اليمن مصابون بسوء التغذية جراء العدوان والحصار.



وأشار وزير الصحة إلى أن ثمانية أطفال من أصل تسعة مصابون بفقر الدم وحوالي مليون و200 امرأة في سن الإنجاب أو متزوجة مصابة بسوء التغذية .. لافتا إلى أن طفل يموت في اليمن كل 15 دقيقة بسبب الالتهابات وانعدام الأدوية.



جاء ذلك خلال إطلاع الدكتور المتوكل على الحالة الصحية للطفل باسم وأربعة أطفال آخرين من مديرية أسلم بمحافظة حجة مصابين بسوء التغذية والذين وصلوا مساء أمس إلى مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة خلال زيارته للمديرية مؤخرا.. موجها إدارة المستشفى بتخصيص غرف خاصة لهم وإيلائهم الرعاية التامة.



ودعا وزير الصحة المنظمات الدولية الإنسانية إلى الإسهام الفاعل والتعاون مع الوزارة في إيجاد رؤية علاجية متكاملة ودائمة يتم فيها استهداف الأطفال والنساء قبل الإصابة بأمراض سوء التغذية وعند إصابتهم وبعد علاجهم من سوء التغذية بما يضمن عدم عودة المرض.



وأكد احتياج الأسر إلى كل ما يمكن تقديمه من المساعدات، الغذاء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطارئة والدعم المتخصص والكثير منها بحاجة إلى مأوى.



وقال " الأمر مأساوي في المناطق التي تم زيارتها مؤخرا بمديريات خيران المحرق وأسلم وعبس والكثير من الناس بحاجة إلى مساعدات طارئة وعاجلة "



فيما أشار مدير عام الصحة التكاملية للطفل الدكتور محمد جحاف إلى أن أطفال اليمن يواجهون شبح الموت.

[05/أكتوبر/2018]سبأ