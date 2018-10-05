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آخر تحديث: الجمعة، 05 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:15:09م
مسيرة حاشدة بالعاصمة صنعاء في ذكرى استشهاد الإمام زيد وتنديدا بالحرب الإقتصادية
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة حاشدة في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتنديداً بالحرب الإقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني تحت شعار " ثورة ضد تحالف الإجرام والتجويع".
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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2coalition air raids launch in Lah
[05/أكتوبر/2018]
LAHJ, Oct. 5 (Saba) – The US-Saudi aggression airstrikes lunched two air raids in Lahj province, a security official told Saba on Friday.
The two raids hit al-Sahy area in Karsh district.
Amal
saba
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