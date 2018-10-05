السلطات الفرنسية تفتح تحقيقاً بشأن إختفاء رئيس (الانتربول)

باريس – سبأ :





فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً بشأن اختفاء رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) الصيني هونغوي مينغ والذي يوجد مقره في ليون وسط فرنسا بعدما فقدت عائلته أثره منذ مغادرته الى الصين في نهاية أيلول/سبتمبر .



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمقربه من الملف إن زوجة هونغوي مينغ أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها .



وكان مينغ قبل انتخابه رئيساً للانتربول في تشرين الثاني/نوفمبر 2016م، نائباً لوزير الامن العام في الصين.



وكان أول صيني ينتخب رئيسا للانتربول، منظمة الشرطة الجنائية الدولية التي تربط وكالات تطبيق القانون بين الدول الاعضاء ال192.

[05/أكتوبر/2018]سبأ