ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 05 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:33:52م
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية عسكرية في جبهة نهم
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في جبهة نهم وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.
الرئيس الروسي : على القوات الأجنبية في سورية الإنسحاب
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الروسية من سورية بعد الانتصار على الإرهاب.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
تكريم الفائزين في بطولة ناشئي مراكز وفروع المبارزة
أحرز اللاعب حسين الردماني من مركز الوحدة بأمانة العاصمة لقب سلاح الفلورية في البطولة التنشيطية لناشئي مراكز وفروع المبارزة التي اختتمت اليوم بصالة النادي الأهلي بصنعاء.
آخر الأخبار:
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
إصابة 45 فلسطينيا برصاص الاحتلال شرق غزة
وقفات احتجاجية بريمة تنديدا باستمرار جرائم العدوان
هاميلتون يعتلي قائمة الأسرع في التجارب الأولى والثانية لجائزة اليابان للسيارات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
السلطات الفرنسية تفتح تحقيقاً بشأن إختفاء رئيس (الانتربول)
[05/أكتوبر/2018]
باريس – سبأ :



فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً بشأن اختفاء رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) الصيني هونغوي مينغ والذي يوجد مقره في ليون وسط فرنسا بعدما فقدت عائلته أثره منذ مغادرته الى الصين في نهاية أيلول/سبتمبر .


وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمقربه من الملف إن زوجة هونغوي مينغ أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها .

وكان مينغ قبل انتخابه رئيساً للانتربول في تشرين الثاني/نوفمبر 2016م، نائباً لوزير الامن العام في الصين.

وكان أول صيني ينتخب رئيسا للانتربول، منظمة الشرطة الجنائية الدولية التي تربط وكالات تطبيق القانون بين الدول الاعضاء ال192.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
إصابة 45 فلسطينيا برصاص الاحتلال شرق غزة
ترامب يدعو لنبذ الغضب والإنقسامات ويؤججها بخطاب حاد اللهجة
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة أثرية بالضفة الغربية المحتلة
الصين ترفض الاتهامات في التدخل في الانتخابات الأمريكية
رئيس كازاخستان إجتماعات (أستانا) الخاصة بتسوية الأزمة في سورية فعالة
ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى أكثر من 1570شخصا
روسيا : سنواصل مساعدة العراق في الحرب على الإرهاب
مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 بغارة جوية في أفغانستان
جزر جنوب اليابان تستعد لإعصار كونج راي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف محافظة الحديدة بثلاث غارات
[05/أكتوبر/2018]
غارتان لطيران العدوان على كرش في لحج
[05/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين وتضرر المنازل والمزارع بغارات الطيران والقصف الصاروخي والمدفعي للعدو ومرتزقته
[05/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة السويد في الحديدة
[04/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية سنحان بصنعاء
[04/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by