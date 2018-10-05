محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بشبام كوكبان لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد المحويت - سبأ:

نظمت بمحافظة المحويت اليوم فعالية بمديرية شبام كوكبان لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي رضي الله عنه، نظمته الوحدة الثقافية.



وفي الفعالية التي حضرها مدير المديرية والمشائخ والوجهاء والعلماء ومدراء المكاتب التنفيذية ومسئولي السلطة المحلية والأمنية وأبناء المديرية.. ألقيت كلمات أشارت إلى أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد والحاجة للتعلم من مدرسة آل بيت رسول الله للتزود منها بالصمود والصبر على الظلم وكيفية مواجهة أعداء الأمة.



فيما أشار مسؤول التحشيد في المديرية إبراهيم الناصر إلى أهمية المناسبة في مواصلة مشروع الجهاد والتصدي لصلف العدوان ومناهضة قوى الظلم والطغيان.



تخلل الفعالية فقرات شعرية وإنشادية ومسرحية عبرت عن ثورة الإمام زيد بن علي واستشهاده وأهمية مناهضة الطغاة والمضي في تحرير الوطن والتأكيد على استمرار مواجهة العدوان.





سبأ [05/أكتوبر/2018]سبأ