محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء مشروع تشغيل ستة مراكز طوارئ توليدية في المحويت المحويت - سبأ:



بدأت مؤسسة بناء للتنمية تنفيذ مشروع دعم تشغيل ستة مراكز طوارئ توليدية في ست مديريات بمحافظة المحويت ضمن مشروع الاستجابة الصحية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وأوضح ممثل المؤسسة بالمحافظة الدكتور زيد غزوان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدعم يستهدف مستشفيات شبام كوكبان والطويلة والرجم وحفاش والخبت وبني سعد، ويشمل توفير إخصائيين وأطباء وطبيبات وفنيين وتشغيل غرف عمليات وتوفير أدوية ومستلزمات وتجهيزات طبية.



وأشار إلى أن المشروع سيستمر ثلاثة أشهر قابل للتمديد .. مثمنا دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان. ومبادرته في التعاون مع القطاع الصحي بالمحويت للتخفيف من الصعوبات التي تواجه هذا القطاع.



ونوه الدكتور غزوان بأهمية هذا المشروع وكذا مشروع الاستجابة الطارئة لتقديم الخدمات الصحة والتغذية التكاملية الذي يستهدف 12 مرفقا صحيا لمدة عامين إلى جانب عيادة متنقلة وعدد من الأنشطة الصحية لتسهيل تقديم الخدمات الصحية بمناطق مديريات المحافظة في ظل تحديات الوضع الراهن.



وأشاد بجهود مدير مكتب الصحة بالمحافظة والسلطة المحلية والهيئة الوطنية والتخطيط في تسهيل عمل المؤسسة وكذا نداءات قيادة المحافظة التي أثمرت في تفاعل بعض المنظمات التي تبادر بدعم احتياجات المستشفيات الريفية والمرافق الصحية بالمديريات لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين.



سبأ [05/أكتوبر/2018]سبأ