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تراجع إنتاج العسل في المحويت جراء العدوان والحصار
[05/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ:

تراجع إنتاج العسل بمحافظة المحويت من أكثر من 50 ألف كيلو جرام في العام إلى حوالي 39 ألف كيلو جراء التداعيات التي خلفها العدوان والحصار.


وأشار تقرير صادر عن مكتب الزراعة بالمحافظة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى تدهور تربية النحل، وتراجع عدد خلايا النحل إلى 29 ألف و989 خلية في مختلف مديريات المحافظة بعد أن كانت أكثر من 40 ألف خليه قبل بدء العدوان.

ولفت التقرير إلى أن الظروف الطبيعية والمناخية بالمحافظة ملائمة لتربية النحل وتصدير العسل بأنواعه المختلفة.

وبين التقرير أن إستمرار العدوان والحصار تسببا في خسائر كبيرة جراء عدم قدرة النحالين على تكاليف شراء العلاجات الخاصة بالنحل والتغذية البديلة في أوقات الجفاف وأسعار التنقلات لرعي النحل في المراعي الطبيعية.

وأكد مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس محمد الصرمي انخفاض كمية إنتاج العسل من أكثر من 50 ألف كيلو جرام في العام إلى 38 ألف و 983 كيلو جرام.

ونوه بجودة أنواع العسل بالمحويت كالسلام والضبة والعرج والبكني وغيرها من الأنواع التي كانت تغطي السوق المحلي.

ولفت الصرمي إلى أن مديرية بني سعد تحتل المرتبة الأولى في تربية النحل وإنتاج العسل.. مبينا أن انخفاض عدد الخلايا بالمديرية إلى ثلاثة آلاف خلية بعد أن كانت أكثر من عشرة آلاف خلية قبل بدء العدوان.

وأوضح أن خلايا النحل شهدت انخفاضا بسبب موت عدد كبير منها نتيجة عدم القدرة على توفير العلاجات الخاصة بها.. مشيرا إلى فقدان مئات الأسر لمصدر دخلها من هذه المورد الاقتصادي الهام إلى جانب القطاع الزراعي بمحافظة المحويت.

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