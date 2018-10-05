محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة حاشدة بصعدة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام صعدة - سبأ:

شهدت مدينة صعدة اليوم مسيرة حاشدة لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام ورفضا للعدوان الحصار الاقتصادي.



وأشار المشاركون في المسيرة إلى أهمية إستلهام الدروس من حياة الإمام زيد ومسيرته الجهادية وصبره وكذا رفضه الذل الخنوع تحت سطوة المستكبرين والطغاة.



كما أكدت المسيرة أن حصار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للشعب اليمني ونهب موارده الإقتصادية والتلاعب بحياة المواطنين، سيقلب الطاولة على المعتدين ومرتزقتهم وسيتحرك الشعب إلى ااجبهات للتنكيل بالعدو.



تخللت المسيرة مشاركات إنشادية وكذا شعرية لعدد من الشعراء من ضمنهم شاعر الثورة معاذ الجنيد.





سبأ [05/أكتوبر/2018]سبأ