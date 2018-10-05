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آخر تحديث: الجمعة، 05 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:33:52م
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  عربي ودولي
ترامب يدعو لنبذ الغضب والإنقسامات ويؤججها بخطاب حاد اللهجة
[05/أكتوبر/2018]
واشنطن – سبأ :



وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعوة إلى نبذ الغضب والانقسامات التي قام نفسه بتأجيجها في خطاب حاد اللهجة استمر ساعة في ساوث هيفن في الميسيسيبي.


وقال ترامب في كلمة ألهب خلالها حماسة نحو عشرة آلاف شخص فيما يشبه الاستعراض إن انتصار الديموقراطيين سيكون وبالاً على أمريكا.

واضاف انهم "سيجرون بلدنا إلى الفوضى" وسيفتحون الباب أمام "العصابات التي لا ترحم" وسيدمرون الاقتصاد و"يحولون أمريكا إلى فنزويلا".

في كل اجتماع يعقد تحت شعار (لنعد إلى أمريكا عظمتها) يعزف دونالد ترامب على الأوتار نفسها، وفي ليلة الثلاثاء في المسيسيبي ، تمكن من أسر انتباه القاعة، فبدا وكأن مسها سحر.

وقال "إن التصويت لصالح الجمهوريين يعني رفض سياسة الغضب والفوضى والدمار التي يطرحها الديموقراطيون وأن نتحد معاً جيراناً ومواطنين وأمريكيين".

لكن الحشد حضر تحديداً ليحتسي من هذا الغضب الذي يغذيه ترامب والمهمة التي أخذها على عاتقه "إنقاذ أمريكا من الاشتراكية، انقاذ أمريكا من الانحطاط".

سبأ
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