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بدء تنفيذ سبعة مشاريع مياه ريفية في أربع محافظات
[05/أكتوبر/2018]
صنعاء ـ سبأ:

تنفذ العون المباشر مكتب اليمن حالياً سبعة مشاريع مياه في محافظات حجة، المحويت، الضالع وذمار بتمويل من جمعية العون المباشر بالتعاون مع متبرعي ليلة 25 رمضان بواسطة Q8ping ويستفيد منها أكثر من 40 ألفاً و 500 نسمة.


وأوضحت مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي أن العون تركز على تنفيذ المشاريع المائية وتحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي بوصفها تدابير أساسية من تدابير الصحة العمومية.

وأكدت أن تدخلات العون المباشر في قطاع المياه مستمرة منذ العام 2013 لتعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في تقليص معدلات الفقر.. مشيرة إلى الدراسات تبين أنه عندما تتوفر المياه يقضي الناس وقتاً وجهداً جسدياً أقل في جمعها، مما يعني إمكانية إنتاجيتهم في أمور أخرى.

وذكرت العسعوسي أن تحسين فرص الحصول على مياه شرب آمنة يمثل أمراً وثيق الصلة ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، من الصحة والتعليم والأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المناطق المستهدفة.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً تنفيذ نحو 22 مشروعاً في ست محافظات بهدف خفض نسبة السكان الذين يعانون من انعدام فرص الحصول على المياه الآمنة.

ودعت المانحين والمتبرعين إلى توجيه الدعم للمشاريع الخدمية التنموية المستدامة للنهوض بمستوى الحياة والمعيشة للسكان ولاسيما مشاريع المياه.

من جانبه أشار منسق مشاريع المياه لدى العون المباشر المهندس أحمد وهاب إلى أن المشاريع السبعة تنفذ بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والسلطات المحلية بالمحافظات المستهدفة.

وأوضح أن المشاريع تشمل مشروعي مياه الكابة والشرقي في مديرية نجرة بمحافظة حجة وسيوفران مياه الشرب الآمنة لـ 15 ألف نسمة ويتكونان في مرحلتهما الأولى من خزانات خرسانية، مضخات، تمديدات شبكة أنابيب مختلفة الأقطار مع الملحقات، غرف ضخ للمضخات بالإضافة إلى مقر جمعية مستخدمي المياه فيما تتضمن المرحلة الثانية الشبكات وتركيب العدادات.

كما تشمل مشروع مياه بيت النهام بمديرية قعطبة في محافظة الضالع والمكون من مضخة، غرفة ضخ للمضخة، تمديدات شبكة أنابيب مع الملحقات وبناء مقر جمعية مستخدمي المياه، ويخدم ألفين و 500 نسمة.

وذكر أن مشروعي مياه الحواصلة بمديرية المحويت محافظة المحويت سيخدمان 13 ألف نسمة ويتكونان في المرحلة الأولى من خزانات خرسانية، مضخات، تمديدات شبكة أنابيب مختلفة الأقطار مع الملحقات، غرف ضخ للمضخات وكذلك مقر جمعية مستخدمي المياه، في حين تتضمن المرحلة الثانية الشبكات الفرعية وتركيب العدادات .

وتضمنت المشاريع التي بدأ تنفيذها أيضاً مشروعي مياه حمام علي في مديرية المنار محافظة ذمار ويستفيد منهما عشرة آلاف نسمة ويتكونان من خزان خرساني وغرف ضخ للمضخة، وتوفير مضخة مع مولد كهربائي ومحطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية وكذلك تمديدات شبكة أنابيب مع الملحقات.

سبأ
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