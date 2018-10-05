مستوطنون يهود يقتحمون منطقة أثرية بالضفة الغربية المحتلة

القدس المحتلة – سبأ :







إقتحم مستوطنون يهود بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وطردوا قاطفي الزيتون من المنطقة، فيما القى حراس المسجد الأقصى المبارك القبض على مستوطن متخفٍ على سطح مصلى بالمسجد الاقصى .



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال التي أمنت الحماية للمستوطنين قامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام.



واضاف ان المستوطنين وطردوا العاملين في الزيتون من المنطقة الأثرية بالبلدة .. مشيراً الى تعرض البلدة لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، خاصة المنطقة الأثرية.



إلى ذلك ألقى حراس المسجد الأقصى المبارك القبض على مستوطن متخفٍ على سطح المُصلى المرواني أثناء صلاة الجمعة اليوم، واخرجوه من المسجد وسلموه الاحتلال على البوابات.



وأدى نحو 50 ألف فلسطيني من القدس واراضي فلسطين المحتلة صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد المبارك.



وجرت الصلاة وسط اجراءات مشددة لقوات الاحتلال على البلدة القديمة ومحيطها ومحيط الأقصى وسيرت دوريات راجلة داخل البلدة، وأخرى راجلة ومحمولة وخيالة بمحيط بوابات البلدة والشوارع والطرقات المتاخمة لسور القدس التاريخي، واحتجز جنود الاحتلال بطاقات المئات من المصلين من فئة الشبان خلال دخولهم للصلاة في المسجد.

[05/أكتوبر/2018]سبأ