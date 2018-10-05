الصين ترفض الاتهامات في التدخل في الانتخابات الأمريكية

بكين – سبأ :





رفضت الصين اليوم الاتّهامات التي وجّهها لها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالتدخّل في الانتخابات الأمريكيّة، واصفةً إياها بأنها "غير مبرّرة" و"سخيفة".



وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الصينيّة هوا شون يينغ في بيان "ندعو الولايات المتحدة إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبته، وإلى التوقّف عن اتّهام الصين بلا أساس وتشويه سمعتها والإضرار بمصالح الصين وبالعلاقات الصينية الأمريكية".



واتّهم بنس الصين أمس الخميس بممارسة العدوان في مجالات عدّة بينها الأمن والتجارة، وصوّر الصين على أنّها طرف شرير يتدخّل في الانتخابات الأمريكية.



وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أنّ الرجل الثاني في الإدارة الأمريكية "أطلق اتّهامات غير مبرّرة ضدّ السياسة الداخليّة والخارجيّة للصين" التي "قام بتشويه سمعتها عندما قال إنّها تتدخّل في الشؤون الداخليّة وفي الانتخابات الأمريكيّة".



وتدهورت العلاقات بين القوّتين التجاريتين الرئيسيّتَين في الأسابيع الأخيرة، عقب قيام ترامب بفرض رسومًا جمركية على واردات صينية.

[05/أكتوبر/2018]سبأ