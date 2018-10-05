عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس كازاخستان إجتماعات (أستانا) الخاصة بتسوية الأزمة في سورية فعالة موسكو – سبأ :







أكد الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف فعالية اجتماعات (أستانا) الخاصة بتسوية الأزمة في سورية.



واعتبر نزارباييف في كلمته السنوية اليوم الجمعة الى شعب بلاده إن عملية استانا حول الازمة في سورية هي الصيغة العاملة بفعالية للمحادثات حول التسوية السياسية للأزمة في سورية.



وعقدت 10 إجتماعات بصيغة عملية استانا اختتم اخرها في 31 يوليو الماضي في سوتشي واكدت في مجملها على الالتزام بوحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية ومواصلة مكافحة الإرهاب فيها حتى القضاء عليه بشكل نهائي.

سبأ [05/أكتوبر/2018]سبأ