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آخر تحديث: الجمعة، 05 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:28:32م
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ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى أكثر من 1570شخصا
[05/أكتوبر/2018]
جاكرتا – سبأ :



ارتفع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 1571 قتيلا وسط توقعات بزيادة العدد في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ انتشال الجثث بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب ساحل جزيرة سولاويسي بقوة 7.5 درجة.


وانتشل معظم القتلى الذين تم تسجيل عددهم في مدينة بالو بينما لم تبدأ عمليات الإنقاذ الواسعة في مناطق يصعب الوصول إليها نتيجة الدمار الذي لحق بالطرق والانهيارات الأرضية.

ولا أحد يعرف عدد الأشخاص الذين قتلوا عندما هبطت التربة بشدة في ضاحية بيتوبو والمناطق المجاورة جنوبي بالو.

وتقول الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن 1700 منزل سويت بالأرض في أحد الأحياء المنكوبة مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

سبأ
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