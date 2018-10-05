إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي بصنعاء الأثنين المقبل

صنعاء - سبأ:

تنطلق بالعاصمة صنعاء الأثنين المقبل فعاليات المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي في ضوء عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمالك الأشتر، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين .





واوضح رئيس اللجنة التحضيرية رئيس المؤتمر الدكتور عبدالله الشامي لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن المؤتمر الذي تنظمه علی مدی ثلاثة أيام دائرة التعليم الجامعي بالمكتب التنفيذي لأنصار الله بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية يهدف إلی المساهمة في نشر فكر الإمام علي كرم الله وجهه، والاهتمام والتعريف بالتراث الإسلامي الحضاري بغية الإستفادة منه في العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي والفني.





وأشار إلی أن المؤتمر يهدف أيضا دراسة مضامين عهد الإمام علي، خاصة ما يتعلق بشؤون بناء وإدارة الدولة وتوضيح الأسس والمعايير اللازم توفرها في هذا الجانب بما فيها توضيح الرؤية الاقتصادية والإدارية والمالية ومعرفة الأسس الرقابية والقضائية والأخلاقية في ذلك العهد وإمكانية تطبيقها في مؤسسات الدولة.





وذكر الدكتور الشامي أن المؤتمر سيتناول أكثر من 30 ورقة عمل تشمل المحاور" الإدارية، والاقتصادية، القضائية والرقابية، الأخلاقية والتربوية والاجتماعية ، والمحور السياسي" ..مبينا أن مخرجات المؤتمر سيتم رفعها للجهات المعنية للاستفادة منها وتحويلها إلی برنامج عمل تنفيذي لتطبيقها في مؤسساتهم للمساهمة في الارتقاء بالعمل المؤسسي .





وأكد الدكتور الشامي أن المؤتمر سيمثل فرصة لتقديم عدد من أوراق العمل البحثية والنوعية الهادفة لتسليط الضوء علی عهد الإمام علي بن أبي طالب وإثراء هذا العهد بالدراسة والتحليل والسعي لتبني مضامينه في كيفية إدارة شئون الدولة في العالم العربي والإسلامي.

[05/أكتوبر/2018]سبأ