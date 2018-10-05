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آخر تحديث: الجمعة، 05 - أكتوبر - 2018 الساعة 04:28:32م
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روسيا : سنواصل مساعدة العراق في الحرب على الإرهاب
[05/أكتوبر/2018]
موسكو – سبأ :



أعربت روسيا عن أملها بالموافقة السريعة على تشكيل حكومة عراقية جديدة .. مؤكدة عزمها مساعدة العراق في الحرب على الإرهاب.


وقالت وزارة الخارجية الروسية في تعليق لها اليوم الجمعة "نعرب عن الأمل في الموافقة العاجلة على تشكيل حكومة جديدة في بغداد، تهدف إلى العمل من أجل التوافق الوطني، وبما يتفق مع مصالح كل العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية".

وأضافت "من جانبنا، سنواصل بذل الجهود لتطوير العلاقات الروسية-العراقية متعددة الأوجه بشكل تدريجي، ومساعدة بغداد على تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية هامة، فضلاً عن المساعدة في مكافحة الإرهاب الدولي".

وأعربت الخارجية الروسية عن سرور موسكو لتسارع وتيرة تشكيل السلطة التنفيذية في العراق .. مؤكدة قناعتها بفوائد هذه العملية من أجل استقرار الوضع في البلاد.

وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح الذي انتخبه البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، قد كلّف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة وعيّنه في منصب رئيس الوزراء.

سبأ
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