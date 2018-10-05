عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 بغارة جوية في أفغانستان كابول – سبأ :





لقي مل يقل عن 4 مدنيين مصرعهم وأصيب 8 آخرون بغارة نفذتها القوات الجوية الأفغانية ضد مسلحي طالبان في ولاية قندهار جنوب غربي البلاد.



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مدير شرطة ولاية قندهار عبد الرازق إن مسلحين من حركة طالبان شنوا هجوما في منطقة معروف.. مضيفا أن قوات الأمن الأفغانية نفذت غارة جوية أمس الخميس لردعهم.



وتابع "المسلحون حاولوا الفرار واختلطوا مع القرويين أثناء حفل زفاف.. وأسفرت غارة القوات الجوية عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال وعشرة من مقاتلي طالبان".

سبأ [05/أكتوبر/2018]سبأ