اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقرار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية لندن – سبأ :







استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) لتشديد السياسة النقدية..



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1197.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.23 بتوقيت جرينتش.



ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1201.3 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمائة إلى 14.52 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1056.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 820.24 دولار للأوقية.

سبأ [05/أكتوبر/2018]سبأ