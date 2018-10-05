وزارة الإدارة المحلية تنعي مدير مديرية السبعين الأسبق عبدالملك العمدي [05/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

نعت وزارة الإدارة المحلية عبدالملك عبدالله العمدي المدير الأسبق لمديرية السبعين بأمانة العاصمة الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 60 عاما.



وأشادت الوزارة في بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بمناقب الفقيد وصفاته الحميدة التي أكسبته احترام كل من عرفوه وعملوا إلى جانبه.



ونوه البيان بإخلاص الفقيد وخبرته العملية والمهنية في مجال عمله .. مؤكدا أن الوطن خسر برحيل العمدي أحد أبرز رجالاتها الأكفاء وذوي الخبرة العملية والمهنية والمخلصين في العمل .



وأشار البيان إلى الأداور الوطنية للفقيد وإسهاماته في تطوير العمل الإداري ومنظومة السلطة المحلية أثناء تقلده العديد من المهام والتي كان آخرها مديرا لمديرية السبعين بأمانة العاصمة.



وعبرت وزارة الإدارة المحلية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ